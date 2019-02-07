Kıbrıs

Haksen Gazimağusa’da karaya oturan gemi konusunda açıklama yaptı

7 Şubat 2019

“KEYFİLİK VE YASA EKSİKLİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, bugün Gazimağusa’da bir geminin halatları kopması sonucu fırtınanın da etkisiyle Gülseren Gazinosu önünde karaya oturmasını Deniz İş Yasasının eksikliğine bağladı.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan durum Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketindeki keyfiliğin, Deniz İş Yasasının eksikliğinin yeni bir göstergesidir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili şirkete çağrı yapan Yılmaz, “ Yapılan yanlıştan bir an önce dönerek tam kapasite ve sağlıklı şartlarda faaliyet göstermek üzere 11 gencimizi yeniden istihdam etmelerini talep ediyoruz. İş işten geçtikten can ve mal kaybı yaşandıktan sonra telafisi imkânsız olacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Açıkta demirli bulunan yük gemisinde makine arızası meydana geldiğini ve karaya oturmasına engel olunamadığını belirten Yılmaz, gemi mürettebatının kendi imkanlarıyla kurtulduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin “sözde bütçe azlığı nedeniyle işten çıkardığı 11 personelin yokluğu” nedeniyle olaya müdahale edemediğini savunan Yılmaz, “Bütçe yokluğunu bahane gösteren şirket bir radyo elemanı bir de hukukçu istihdam etmek için bütçe bulmakta zorlanmamıştır” iddiasında bulundu.

Olası bir can kaybının hesabını hükümet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve bu gibi olaylara müdahale etmek için var olan şirket yetkililerinin nasıl vereceğini soran Yılmaz, “HAKSEN, karasularımıza girdikleri andan itibaren bize emanet olan can ve malları riske atmadan doğru yolu bulması için hükümete çağrısını yineliyor. Yanlışınızdan dönün. Çünkü yanlışınızda ısrar ederseniz kaybolacak canların telafisini hiçbir hukuk sistemi, hiçbir tazminat ve hiçbir siyasi bedel telafi edemez” ifadelerini kullandı.

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