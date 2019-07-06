Dünya 400 kilometre’den nefes kesiyor

NASA, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son kare ile gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.

Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor. ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. Karelerden en dikkat çekenleri arasında Türkiye de var.