Dünya

Dün 40 dereceyle kavrulan Belçika, bugün doluya teslim oldu

27 Temmuz 2019
Yağışlı hava - sağanak yağış uyarısı

Belçika’da dün termometreler 40 derece üstünü gösterirken bugün ise sert rüzgarlar, yağmur ve dolu ülkeyi esir aldı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü’nün (MRG) yaptığı uyarılar çerçevesinde cuma akşam saatlerinde sert rüzgarlar, yağmur ve dolu Belçika’nın pek çok bölgesini esir aldı.Belçika’nın Lige şehri ile Almanya’nın Aachen kentini birbirine bağlayan E-40 otobanından araçlar aşırı yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgarlar pek çok bölgede ağaçların yollara devrilmesine ve araçların ilerlemesine engel oldu.

Brüksel’de ise bölge parkları saat 14.00’ten sonra halkın dolaşımına kapatıldı.

Başkentteki önlemlerin ise pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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