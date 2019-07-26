Dünya

Londra’da sıcak havalardan bunalan kadın, caddede çıplak gezdi

26 Temmuz 2019

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Avrupa tarihin en sıcak günlerini yaşarken, İngiltere’de sıcaktan bunalan genç bir kadının, çıplak bir şekilde kendini sokağa attığı görüldü.

Sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda ve hatta İskandinav ülkelerinde termometreler rekor sıcaklığı gösteriyor.
Almanya’da sıcaklık rekoru kırılırken, Paris de 42 yılın en sıcak gününü yaşadı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 38.1 derece olduğunu açıkladı. Bu, 2013 Ağustos ayında görülen 38.5’den sonra ikinci en yüksek sıcaklık.

Avrupa vatandaşlarının ise sıcaklarla başa çıkmakta zorlandığı ve tuhaf davranışlar sergiledikleri görülüyor.

Bunlardan biri de İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti. Sıcaklardan bunalan bir kadın çırılçıplak sokağa çıktı.

Çıplak bir şekilde yürürken güvenlik kamerasına takılan kadının, yanından geçen adama bağırarak bir şeyler söylemeye çalıştığı görülüyor.

Ne söylediği anlaşılmayan kadına ait görüntülerin, sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra görüntüyü izleyen İngilizler, çok sıcak günler geçirdiklerini bu nedenle kadına hak verdiklerini söyledi.

Geçen ay da Almanya’da çıplak şekilde moped sürerken çevirmeye yakalanan bir adamın polise “Çok sıcak, değil mi” demesi sosyal medyada viral olmuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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