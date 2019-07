Pakistan uzaya ilk astronotunu 2022’de yollayacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çaudri, Şubat 2020’de 50 kişilik bir aday astronot listesi hazırlanacağını söyledi.

Bu sayının daha sonra 25’e indirileceğini kaydeden Çaudri, “Uzaya gidecek ilk Pakistanlı astronotun seçimlerinin 2020 Şubat ayında başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Oluşturulacak 50 kişilik liste daha sonra 25’e indirilecek ve ilk astronotumuz 2022’de uzaya gönderilecek. Bu, uzay tarihimizin en büyük adımı.” ifadelerini kullandı.

Proud to announce that selection process for the first Pakistani to be sent to Space shall begin from Feb 2020,fifty people will be shortlisted — list will then come down to 25 and in 2022 we will send our first person to space,this will be the biggest space event of our history

