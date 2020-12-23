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DSÖ’den uyarı: 2022’ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz

23 Aralık 2020
Soumya Swaminathan



DSÖ’nün baş bilim insan olarak görev yapan Dr. Soumya Swaminathan, aşıların corona virüsün yeni mutasyonunu kapsamayacağına inanmak için “hiçbir neden” olmadığını söylerken nüfus bağışıklığının 2021 yılının sonuna kadar oluşmayacağını söyledi.

DSÖ’nün ilk corona virüs vakasını açıklamasının üzerinden yaklaşık bir sene geçmesiyle birlikte aşılama çalışmaları hız kazandı. Halihazırda onay sürecine erişen iki aşının bulunduğu pandemiyle mücadele sürecinde Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsün geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Corona virüs aşılarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte pandemi sürecinin sonundaki ışık görülmeye başlanırken Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, Covid-19 aşısının uygulanmaya başlamasının dünyanın gardını düşürmemesi gerektiğini, çünkü nüfus bağışıklığının sağlanmasının zaman alacağını söyledi.



devlet piyangosu





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23 Aralık 2020


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