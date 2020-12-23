Bill Gates 2021’i güzelleştirecek 3 şeyi açıkladı

Yılın son günlerine yaklaşırken Bill Gates, 2020 yılını değerlendirdiği, 2021 yılı hakkında da öngörülerde bulunduğu bir yazı kaleme aldı.
Geçtiğimiz günlerde corona virüsün önümüzdeki 4 ila 6 ay arasında daha kötü bir hal alacağını açıklayan Bill Gates, 2020 yılını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.
Gates yazısında, “2020’de karşılaştığımız zorluklar daha parlak bir küresel geleceği destekleyecek yenilikler ve iş birlikleri ortaya çıkardı” ifadelerini kullanırken 2021’i 2020’den daha iyi hale getirecek faktörleri “etkili aşılar, daha iyi corona virüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele” olarak sıraladı.
2020 yılını değerlendiren yazısında geliştirilen aşılara değinen Gates, “Hem Pfizer-Biontech hem de Moderna aşılarının güvenli ve semptomatik Covid – 19’u önlemede oldukça etkili olduğu görüldü. Aşılar, corona virüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan başak proteinini hedef alarak çalıştıkları için, geliştirilmekte olan ve aynı şeyi yapan aşılar da işe yarayacak” ifadelerini kullandı.