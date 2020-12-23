Bill Gates 2021’i güzelleştirecek 3 şeyi açıkladı

Geçtiğimiz günlerde corona virüsün önümüzdeki 4 ila 6 ay arasında daha kötü bir hal alacağını açıklayan Bill Gates, 2020 yılını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

Gates yazısında, “2020’de karşılaştığımız zorluklar daha parlak bir küresel geleceği destekleyecek yenilikler ve iş birlikleri ortaya çıkardı” ifadelerini kullanırken 2021’i 2020’den daha iyi hale getirecek faktörleri “etkili aşılar, daha iyi corona virüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele” olarak sıraladı.

2020 yılını değerlendiren yazısında geliştirilen aşılara değinen Gates, “Hem Pfizer-Biontech hem de Moderna aşılarının güvenli ve semptomatik Covid – 19’u önlemede oldukça etkili olduğu görüldü. Aşılar, corona virüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan başak proteinini hedef alarak çalıştıkları için, geliştirilmekte olan ve aynı şeyi yapan aşılar da işe yarayacak” ifadelerini kullandı.

“ŞİRKETLER VE ÜLKELER İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI ÖĞRENDİ”

Microsoft’un kurucusu Gates, “Pandeminin ciddiyeti ve onunla acil mücadele ihtiyacı nedeniyle, doğal olarak rekabet eden şirketler birlikte çalışmaya başladı. Örneğin, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca’nın aşısının dozlarını üretiyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKELERİN İŞBİRLİĞİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇÖZEBİLİR”

Bill Gates, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve bilim insanları, yakın bir şekilde çalışmasaydı, bu kadar ilerlemenin mümkün olmayacağını belirtirken “Bu küresel iş birliği, önümüzdeki yıla umutla bakmamızı sağlıyor. Sadece corona virüs ile ilgili değil, diğer büyük sorun olan iklim değişikliği sorunu da birliktelik ile çözülebilir” şeklinde konuştu.

“ŞANSLIYSAK BURUNDAN YAPILAN CORONA VİRÜS TESTİ DEĞİŞİR”

Corona virüs testlerinin de önümüzdeki yıl önemli bir yer edineceğini belirten Gates, “Sonuçların alınmasının çoğu zaman günler sürdüğü ve sonuçların işe yaramaz hale geldiği corona virüs testleri şanslıysak önümüzdeki yıl değişir. İnsanların burunlarının ucundan alınan örneklerle ya da başka bire yenilikle bu test değiştirilip daha doğru sonuçlar veren bir test haline umarım gelir” ifadelerini kullandı.