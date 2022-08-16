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DSÖ ve CDC’den peş peşe Maymun Çiçeği açıklamaları

16 Ağustos 2022
Maymun Çiçeği virüsü köpeklerde görüldü






Dünya genelinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 89 ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı endişelendirmeye devam ediyor. Fransa’da ilk kez insanlardan köpeklere maymun çiçeği hastalığı bulaştığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamalarda konuyla ilgli yeni tavsiyeler verildi.



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16 Ağustos 2022