DSÖ ve CDC’den peş peşe Maymun Çiçeği açıklamaları

D\u00fcnya genelinde aralar\u0131nda T\u00fcrkiye'nin de bulundu\u011fu 89 \u00fclkede g\u00f6r\u00fclen maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131 endi\u015felendirmeye devam ediyor. Fransa'da ilk kez insanlardan k\u00f6peklere maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131 bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 duyuruldu. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) veABD Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezleri\u2019nden (CDC) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarda konuyla ilgli yeni tavsiyeler verildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMaymun \u00e7i\u00e7e\u011finin insandan k\u00f6pe\u011fe bula\u015ft\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenilen ilk vakan\u0131n Fransa\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te bildirilmesi, ABD Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezleri\u2019nin (CDC) web sitesini vir\u00fcse yakalanmaya duyarl\u0131 hayvanlar aras\u0131nda k\u00f6pekleri i\u00e7erecek \u015fekilde g\u00fcncellemesine yol a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nABD\u2019nin bu ay bir halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 acil durumu ilan etti\u011fi maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131na yakalanan hayvanlar \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan CDC, hastal\u0131\u011f\u0131n insanlar ve hayvanlar aras\u0131nda yay\u0131labilece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnya\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DS\u00d6) maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi hastal\u0131\u011f\u0131ndan sorumlu\u00a0y\u00f6neticisi Rosamund Lewis ise\u00a0 The Lancet dergisinde yay\u0131mlanan bulgular\u0131n\u00a0 evcil hayvanlar\u0131n nas\u0131l bak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi konusunda daha fazla rehberlik sa\u011flayabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nMAYMUN \u00c7\u0130\u00c7E\u011e\u0130 NASIL BULA\u015eIYOR?\r\nBununla birlikte maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi, enfekte insandaki d\u00f6k\u00fcnt\u00fcleri kabuklar ve v\u00fccut s\u0131v\u0131lar\u0131 ile do\u011frudan temas yoluyla yay\u0131l\u0131yor. Ayr\u0131ca, uzun s\u00fcreli y\u00fcz y\u00fcze temas s\u0131ras\u0131nda ve \u00f6p\u00fc\u015fme, sar\u0131lma veya cinsel ili\u015fki gibi yak\u0131n fiziksel temas s\u0131ras\u0131nda solunum salg\u0131lar\u0131ndan da bula\u015fabiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nFrans\u0131z ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bildirdi\u011fine g\u00f6re, potansiyel insandan k\u00f6pe\u011fe bula\u015fma vakas\u0131, sahiplerinin maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi semptomlar\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131ndan 12 g\u00fcn sonra 4 ya\u015f\u0131ndaki bir \u0130talyan taz\u0131s\u0131nda ke\u015ffedildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nK\u00f6pe\u011fin derisinde ve mukoz membranlar\u0131nda lezyonlar, karn\u0131nda p\u00fcst\u00fcller ve ianal b\u00f6lgesinde bir \u00fclserasyon vard\u0131.\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0\u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, k\u00f6pek sahiplerinin enfeksiyonlar\u0131ndan birini hayvanda tespit edilen enfeksiyonla e\u015fle\u015ftirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, k\u00f6pe\u011fin birlikte ya\u015fayan ve bir ili\u015fki i\u00e7inde olan 44 ve 27 ya\u015flar\u0131ndaki iki erke\u011fe ait oldu\u011funu aktard\u0131. \u00c7ift, k\u00f6peklerinin kendileriyle yatakta uyumas\u0131na izin verdiklerini ve kendi semptomlar\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131na dayanarak evcil hayvanlar\u0131n\u0131n di\u011fer insanlarla ve evcil hayvanlarla temas etmesini engellediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGAY VE B\u0130SEKS\u00dcEL ERKEKLER ARASINDA YAYGIN\r\nDi\u011fer taraftan, maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi vakalar\u0131 genellikle gay ve biseks\u00fcel erkeklerde tespit edildi. Lewis, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki maymun \u00e7i\u00e7e\u011fi vakalar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 99'unun erkeklerde bulundu\u011funu ve bu vakalar\u0131n y\u00fczde 98'inin erkeklerle seks yapan erkekleri i\u00e7erdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan, Lewis k\u00f6peklerin insanlara ya da di\u011fer k\u00f6peklere hastal\u0131\u011f\u0131 bula\u015f\u0131p bula\u015ft\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n bilinmedi\u011fini ve bu konuda daha fazla \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n