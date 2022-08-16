Taliban rejiminde kadın olmak: ‘Evlerimizden dışarı çıkamayan köleleriz’

Rafa, “Çocuklarım ve ben her gece ölüm kâbusu görüyoruz ama savaşmayı bırakmıyorum. Özgür olana kadar savaşacağım” diyor.

‘Kocam tutuklu bir Taliban savaşçısıydı, geçen yıl serbest kaldı’

Taliban yönetimi devraldıktan bir ay sonra Türkiye’ye kaçan 30 yaşındaki akademisyen Gohar, İstanbul’da kızı ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyor.

“Gece saat birde, Afganistan’ın ölümcül sessizliği sırasında, evimizin kapısına geldi ve yüksek sesle ‘Ben geldim’ diye bağırdı. Çok korkunç bir geceydi, tüm vücudum korku ve dehşetten titriyordu.”

“Aniden tüm hayatımızın mahvolduğunu düşündüm, yaşamamıza izin vermeyeceğine tamamen emindim. Neyse ki, annemin duaları ve ağlamalarıyla Tanrı Afganistan’dan kaçmama yardım etti.”

“Gündüzleri iş arıyorum, geceleri ise iki saat uyuyarak çeşitli tasarım ürünler üretiyorum. Kazandığım para sadece bir öğün yemeğe yetiyor, ev kirasını ödemek için tanıdıklarımdan borç alıyorum.”

‘Taliban artık daha vahşi ve kana susamış’

Taliban yöneticileri geçen yıl yönetimi devraldığında kısa bir süre kadın haklarına ilişkin ‘ılımlı’ ifadeler kullansa da tamamı erkeklerden oluşan Taliban kabinesi, geçtiğimiz yıl boyunca kadınlara yönelik türlü hak ihlali kararlarına imza attı.

BBC Türkçe’ye konuşan Afgan kadınlara göre, korkulan oluyor ve Taliban yönetimi tam da kendilerinden beklendiği gibi ülkeyi yönetiyor.

90’lı yıllardaki Taliban rejiminde kadınların kırbaçlandığını gördüğünü, insanların kayıplarının yasını gizlice tuttuğu söyleyen Zohra, ‘Şimdi de aynı’ diyor.

Sina ise şimdiki Taliban’ın çok daha “vahşi ve kana susamış” olduğunu söyleyerek, kitlesel cinayetlerin eskisine göre daha fazla olduğunu söylüyor: