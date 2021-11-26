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DSÖ: Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı

26 Kasım 2021
Covid19 varyantı B.1.1.529





Güney Afrika’da tespit edilen yeni corona virüs varyantı ile ilgili açıklamalar yapıldı. İngiltere’de uzmanlar “şimdiye kadar gördüğümüz en kötü” olarak adlandırdığı yeni bir Covid varyantı nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgası oluştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün, varyant için özel olarak toplanma kararı aldı. İşte B.1.1.529 adlı yeni bir corona virüs varyantı ile ilgili son bilgiler..



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26 Kasım 2021


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