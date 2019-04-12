Kıbrıs

Drag yarışı test sürüşlerine ilişkin uyarı

12 Nisan 2019

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü, 12:00 – 21:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde düzenlenecek drag yarışıyla ilgili olarak uyarı yapıldı.

Söz konusu yarış kapsamında, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü, 12:00-21:00 saatleri arasında test sürüşleri ile sıralama turları yapılacağı bildiridli.

Polis Basın Subaylığı, belirtilen tarih ve saatlerde,  trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları  çağrısında bulundu.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kıb-Tek

Casino sayacını ayırmayan Oteller elektrikte teşvikten yararlanamayacak

12 Nisan 2019
faiz sucuoğlu

Sucuoğlu: CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor?

12 Nisan 2019
BAKANLAR

Erhürman, dün akşam Çatalköylüler ile bir araya geldi

12 Nisan 2019

Güzelyurt’da yarın elektrik kesintisi

12 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı