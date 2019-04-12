Anonymous’dan Assange’ı tutuklatanlara: Çizmelerinizin içinde titreyin, çünkü internetin gücü üzerinize boşalmak üzere

Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne İngiliz polisinin düzenlediği baskın sonucu tutuklanıp İngiliz yargısının mahkumiyet kararı, Amerikan yargısının iddianame ve iade talebiyle karşılaşan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a sahip çıkanlar arasında siber korsan grubu Anonymous da yerini aldı.Ekvador’un Assange’ın siyasi sığınma hakkını 7 yıldan sonra iptal etmesi ve elçiliğe İngiliz polisini çağırmasının uluslararası hululun ihlali olduğunu söyleyen Anonymous, WikiLeaks kurucusunu ‘esir alanlara’ “Serbest bırakın yoksa bedelini ödersiniz” diye seslendi.

Anonymous’un yayımladığı uzun açıklamada “İfşaatçıları susturmaya çalışan İngiliz hükümeti ile tüm dünyadaki işbirlikçilerine mesajımızdır. Assange’ın tutuklanması ve WikiLeaks ile diğer ifşaatçılara yönelik büyük kovuşturma, bu hükümetlerin gizliliklerini korumak için her yola başvuracaklarını net biçimde göstermektedir” vurgusu yapıldı.

Assange’ın her kesimin suçlarını günışığına çıkardığı için ‘devlet düşmanı’ muamelesi gördüğünü aktaran açıklamada, gazeteciliği hedef alan bu emsalsiz saldırının altında İngiltere, ABD ve Ekvador’un hükümetlerini temsil eden nüfuzlu kişilerin imzasının bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Bu operasyonun emrini imzalayan her bir güçlü kişi çizmelerinin içinde titresin, çünkü internetin gücü zincirlerinden kopup onların üzerine boşalmak üzere. CIA ve ABD Başkanı’ndan başlayıp Assange’ı dışarı çıkarıp gözaltına alan polis memurlarına kadar, hepiniz kendinizi halk düşmanı olarak açık ettiniz ve Anonymous’un da buna göre hareket etmesinin zamanı geldi.”

Dün çıkarıldığı mahkemede Assange’ın tutuklanıp 2012’de kafelatle serbest kalma şartlarını ihlalden mahkum edilmesinin ardından İngiliz hükümetinden WikiLeaks kurucusunu ABD’ye iade etmemesini talep eden dilekçeye binlerce kişiimza attı.

Dilekçede şöyle denildi:

“Ceza şimdiden bellidir. Ölüm cezası değilse de Chelsea Manning’e yapıldığı gibi süper güvenlikli bir cezaevinde ömür boyu ve kötü muamele. Julian Assange’ın ABD’ye olası iadesi, aynı zamanda Batı’da basın özgürlüğünün nihai şekilde ölmesi anlamına gelecektir.”

ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) aracılığıyla küresel çapta yasadışı dinlemelerini ifşe ettikten sonra Rusya’dan sığınma almak zorunda kalmış olan ABD’li eski istihbarat analisti Edward Snowden da Assange’ın tutuklanmasının ‘basın özgürlüğünün kapkaranlık anı’ olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.

The Intercept haber sitesinin kurucusu gazeteci Glenn Greenwald, Assange’ın tutuklanmasına tepki vermeyen meslektaşlarına karşı tam saha taarruza geçti.