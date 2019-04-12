Kıbrıs

Casino sayacını ayırmayan Oteller elektrikte teşvikten yararlanamayacak

12 Nisan 2019
Kıb-Tek

Bakanlar Kurulu kararıyla Ticari ve Endüstri Tarifeleri’nde yer alan bazı elektrik aboneleri ve kumarhaneli otellerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi.

Alınan Bakanlar Kurulu kararları ile 1 Ocak 2020’den itibaren 03c Ticari Tarife aboneleri ve 04c, 04d Endüstri Tarifesi abonelerinin reaktif enerji bedelleri de faturalarına yansıyacak. Ayrıca kumarhaneli oteller, eğer  tek sayaçla ölçümlendirilmesi yapılıyor ise 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 10 kuruşluk teşvikten yararlanamayacak.

Alınan Bakanlar Kurulu kararları ŞÖYLE:

1.            03c Ticari Tarife, 04c ve 04d Endüstri Tarifesi’nde her 30 günlük devre için reaktif enerji ücreti, her kVARs’e denk gelen tarife tablosundaki Reaktif Enerji Bedeli üzerinden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faturalara yansıyacaktır.

2.            Casinosu (Kumarhanesi) olan Oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendiriliyorsa (Kumarhaneleri ayrı sayaçtan ölçümlendirilmiyorsa) K-1442-2010 sayı ve 29.12.2010 tarihli Bakanlar Kurulu ile kendilerine sağlanan 10 Kuruşluk teşvikten 01/06/2019 tarihinden itibaren yararlanamayacaklardır. Ayrıca, ayrı sayaçtan beslenmediği sürece, Casinosu olan Oteller, 3 zamanlı tarifeye geçemeyeceklerdir.

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