Kıbrıs

Sucuoğlu: CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor?

12 Nisan 2019
faiz sucuoğlu

 Katıldığı Televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, ülkenin ekonomik olarak ciddi sıkıntı içerisinde olduğuna dikkat çekerek, hükümeti eleştirdi.

“ÜLKE 4 FARKLI HÜKÜMET TARAFINDAN YÖNETİLİYOR”

Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanacak olan ekonomik iş birliği protokolü ile ilgili değerlendirmede bulunarak, 19 Martta imzalanacak diye söylenilen protokolün henüz imzalanmadığını anımsattı.  Hükümet ortaklarının sürekli farklı açıklamalar yaptığını söyleyen Sucuoğlu, 4 farklı hükümetin olduğunu ve ülkenin 4 ayrı hükümet tarafından yönetildiğini kaydetti. Sucuoğlu, hükümet ortaklarının sürekli farklı cevaplar verdiğini ve kime nasıl inanacaklarını sordu.

“BİR SENEDE NE DEĞİŞTİ?”

Bir gazetecinin paylaştığı bilgiyi referans gösteren Faiz Sucuoğlu, gazetecinin ekonomik protokol ile ilgili kesin bilgi ifadelerine yer verdiğini ve buna göre  ekonomik protokolde Limanların, Telefon idaresinin ‘Kamu-Özel İşbirliği’ni öngördüğünü söylediğini ifade etti. Sucuoğlu Bakanlık yaptığı dönemi hatırlatarak, “ Sağlık Bakanlığı dönemimde hastaneler olayı da aynıydı, ancak CTP dünya görüşümüze aykırı gerekçesiyle karşı çıkmıştı, bir senede ne değişti, CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor?” şeklinde konuştu.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI RAFTA”

Genel Sağlık sigortası hakkında da konuşan Sucuoğlu, Genel Sağlık sigorta yasa tasarısını Sağlık Bakanı’nın Çalışma Bakanlığına yolladığını söylediğini, Çalışma Bakanının da “beni ilgilendirmez” tavrında olduğunu ifade ederek, yasanın tozlu raflarda beklediğini kaydetti.

Sucuoğlu, kamu reformu ile ilgili de yöntemin yanlış olduğunu kaydederek, Yasa tasarısı hazırlanmadan önce sendikaların neden çağrılıp konuların tartışılmadığını sordu. “Önce çalış sonra komiteye koy” diyen Sucuoğlu, tasarı tartışılıp çalışıldıktan sonra komitede son noktanın koyulacağını belirtti.

“MÜDÜR ZAM KAÇINILMAZ DİYOR”

Çoklu tarife ile ilgili bir soru üzerine Sucuoğlu, “3lü tarife esasında hükümetin zam kelimesini kullanmaktan çekindiği için kullandığı yöntemdi.” İfadesine yer vererek, KIB-TEK müdürünün “zam kaçınılmaz” dediğini kaydetti.

“ZAM YAPIP GÖNÜLLÜLÜK DİYORLAR”

Sucuoğlu, sağlık fonu yasası kapsamında tüzük çıkarıldığını dile getirerek, “eskiden zorunlu olanı sözde gönüllülük esasına çeviriyorlar” diyerek, hastanedeki hizmetlerin yüzde 50 ile 100 arasında artışın olduğunu belirtti.

“EĞİTİM VE TURİZM KAN KAYBEDİYOR”

Ülkenin lokomotif iki sektörü hakkında da konuşan Sucuoğlu, Turizmcilerin işletmelerini kapatma noktasına geldiğini, eğitimde de öğrenci sayısının azaldığını söyleyerek, “bu iki sektöre üvey evlat muamelesi yapılıyor, plan ve program yok, sektörler kan kaybediyor, konuşma dışında icraatları yok” dedi.

 

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