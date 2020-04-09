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Dr. Remzi Gardiyanoğlu karantinaya alındı

9 Nisan 2020

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle, karantinaya alındığını söyledi

Sosyal medyadan duyurdu

Anne ve anneannesiyle birlikte, kliniğine gelen ve tedavi alan çocuklardan birinin, anneannesine Kovid-19 tanısı konulduğunu belirten Gardiyanoğlu, bunu öğrenmesi üzerine Girne’de bir otelde izolasyona alındığını söyledi.

Gardiyanoğlu’nun, açıklaması şöyle:

“Gardiyanoğlu Ailesine Bilgilendirme;

11 gün önce rutin muayenesi için anne ve anneannesi ile kliniğe başvuran küçük adamın anneannesi dün akşam Kovid-19 enfeksiyonu tanısı ile hospitalize edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda bu sabah test ve 14 günlük süreyi doldurmak için Girne’de bir otelde izolasyona alındım. Test henüz yapılmadı 14 günlük sürenin dolmasına 3 gün var. Hem test sonuçlarımı hem de tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağım.

Sağlıkla kalın.



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