Dr. Küçük Bulvarında bir araç karşı şeride uçtu

Başkent Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı’nda karşı şeride geçen bir araç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Plşs Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 22.10’daki kazada Mert Yılmaz Denizhan (E-20) yönetimindeki DN 800 plakalı araç, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Trafik Işıklarını geçtikten sonra Ektam Kıbrıs önlerine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj üzerinden karşı şeride geçti .

Araç, o esnada karşı istikametten cadde üzerinde batı istikametine seyreden Eray Demirpençe (E-48) yönetimindeki US 250 plakalı araç ile çarpıştı .

Çarpmanın etkisiyle savrulan DN 800 plakalı araç, orta refüj üzerinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan DN 800 plakalı araç sürücüsü Mert Yılmaz Denizhan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Aksoy (E-23) ve Melek Sude Demirbilek (K-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen tedavileri sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.