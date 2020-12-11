Dr. Aşardağ 23 aralık sonrası için uyardı

Dr. Erden Aşardağ 23 Aralık sonrası Türkiye ve Güney’den gelecek olanlara “karantinasız” geçiş düşünülüyorsa başarılı giden bulaş oranımızın zarar göreceğini söyledi.

Dr. Erden Aşardağ, son 7 günlük ortalama vaka sayılarına bakıldığında Türkiye’nin 26. sırada olduna, Güney Kıbrıs’ın da 23. sırada olduğuna dikkat çekti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi geçtiğimiz hafta aldığı ek tedbirlerle KKTC’ye karantinasız girişleri 23 Aralık tarihine kadar durdurmuştu.

Aşardağ’ın paylaşımı şöyle:

23 ARALIK SONRASINA DİKKAT #HadeBirHisaDaha

207 ülke arasında ülkelerin nüfüs yoğunluklarına göre son 7 günün ortalama vaka sayısı ÇOKTAN AZA doğru sıralanınca 1. Hong kong en fazla.En kötü durumda 2. Sırbistan 3. Lüksemburg

23.Güney Kıbrıs (Türkiyeden daha zor durumda) 26. Türkiye

107. KKTC gelmektedir.

Nüfüs yoğunluğu göz önünde bulundurulmadığı zaman günlük toplam hasta sayısı yönünden Türkiye ; Amerika ve Hindistandan sonra maalesef (ÜÇÜNCÜ) sıradadır.

Kritik hasta sayısı yönünden Türkiye maalesef 5. Sıradadır. Güney Kıbrıs’ta şu anda nüfüsa oranla aktif hasta sayısı; pandemi kontrolunda ipin ucu kaçmış İrandan dahi çok daha fazladır.

BUNUN ANLAMI NEDİR ?

23 ARALIKTAN SONRA GUNEY KIBRIS VE TÜRKİYEDEN GELMEYİ PLANLAYACAK MİSAFİRLERİMİZE KARANTİNALI GEÇİŞ DIŞINDA BİR ÇÖZÜM DÜŞÜNÜLÜYORSA YUKARIDAKİ GERÇEKLER IŞIĞINDA BAŞARILI GİDEN BULAŞ ORANLARIMIZIN, ÇOK BAŞARILI TEMAS TAKİP EKİBİMİZİN VE SAĞLIKÇILARIMIZIN , ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINA RAĞMEN, CİDDİ DERECEDE ZARAR GÖRECEĞİ GERÇEĞİDİR.