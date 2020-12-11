Avustralya’da yarım ton uyuşturucu yakalandı

Avustralya’da İngiltere’den ithal edilen bir iş makinesinin içinde yarım ton uyuşturucu ele geçirildi. Avustralya Federal Polisi ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Avustralya’da yetkililer İngiltere’den ithal edilen bir ekskavatörün içinde gizlenmiş yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Avustralya Sınır Gücü’nün Southampton’dan Brisbane’e gönderilen iş makinasında yapılan kontrolde molly olarak bilinen 226 plastik MDMA torbası ortaya çıkarıldı.
Avustralya Federal Polisi ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Soruşturma sonucunda Sidney ve Londra’da beş kişi tutuklandı.