DP’den oy çokluğu ile Tatar’a destek

Demokrat Parti (DP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, UBP’nin adayı Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı. DP Parti Meclisi, kararı oy çokluğuyla verdi.

DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, iki aday arasında bir seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi’nin önerileri değerlendirdiği ve 18 Ekim’deki ikinci tur seçimde UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a oy çokluğu ile destek kararı alındığı duyuruldu.

“Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC’nin birlik ve beraberliğini koruyan bir cumhurbaşkanın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir” denilen DP açıklamasında, halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yaptı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI BİZİM İÇİN MİLLİ MESELE”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim için milli bir meseledir. Böylesi önemli bir konuda DP olarak bize düşen; kırgınlıkları, dargınlıkları ve kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp, Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye ile birlikte yürüyecek bir adaya sahip çıkmak olmalıdır. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kader ve gönül birliği de bunu gerektirir.

Umarız KKTC halkının iradesi bir kez daha sandığa güçlü bir şekilde yansıyacaktır. Halkımıza çağrımız sandığa giderek, iradesini yansıtmasıdır.”

DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan, bağımsız aday Serdar Denktaş’ı desteklemişti.