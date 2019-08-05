DövizEkonomi

Dövizde son durum

5 Ağustos 2019
Döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 civarında  başladı.

Piyasalar haftaya Çin’nin ABD’nin ek vergi kararına verdiği karşılıkla başladı. Pekin, ABD tarım ürünlerinin ithalatının durdurulacağını açıkladı. Bu kararla dolar/yuan 11 yıl sonra 7 seviyesini aştı. Dolar/TL ise yeniden 5,60 seviyesine çıktı. Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtti.

Piyasaların beklediği diğer veri ise temmuz enflasyonuydu. TÜFE aylık bazda yüzde 1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.72’den yüzde 16,65 seviyesine çıktı.

Enflasyon rakamlarının ve Merkez Bankası’nın yeni döviz hamlesinin ardından dolar/TL şu dakikalarda 5,56 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,20 civarında seyrediyor.

S&P TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “B+”, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “BB-” olarak teyit etti.

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B+”, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise “BB-” olarak teyit edildiği belirtildi.

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