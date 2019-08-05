Diğer SporlarSpor

Brume uçtu: 7.05

5 Ağustos 2019
Ese Brume

Doğu Akdeniz Üniversitesi atleti Nijeryalı Ese Brume, tasnif dışı yarıştığı Bursa’da uzun atlamada 7.05 atladı.

İki hafta önce Erzurum’da 6.96’lık derece yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu Nijeryalı uzuncu Brume, bu kez 7 metreyi aştı. Tasnif dışı yarıştığı Bursa’da 7.05’lik atlayışıyla dünyanın bu sezonki en iyi ikinci derecesini yaptı.

Bursa’da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Nijeryalı atleti Ese Brume, uzun atlamada 7,05’le dünyada yılın en iyi ikinci derecesini elde etti.

İki hafta önce Erzurum’da 6.96’lık derece yapan Brume, bu kez 7 metreyi aştı. Tasnif dışı yarıştığı Bursa’da 7.05’lik derecesiyle dünyanın bu sezonki en iyi ikinci atlayışını yapan Ese Brume, 2019 IAAF listesinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Eren Defteralı

Eren Defteralı’yı kaybettik

5 Ağustos 2019

Merve’li Türkiye dördüncü oldu

5 Ağustos 2019

Hakemler güç depoluyor

5 Ağustos 2019

Mustafa Yorulmaz Türkiye üçüncüsü

5 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı