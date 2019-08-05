Brume uçtu: 7.05

Doğu Akdeniz Üniversitesi atleti Nijeryalı Ese Brume, tasnif dışı yarıştığı Bursa’da uzun atlamada 7.05 atladı.

İki hafta önce Erzurum’da 6.96’lık derece yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi sporcusu Nijeryalı uzuncu Brume, bu kez 7 metreyi aştı. Tasnif dışı yarıştığı Bursa’da 7.05’lik atlayışıyla dünyanın bu sezonki en iyi ikinci derecesini yaptı.

Bursa’da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Nijeryalı atleti Ese Brume, uzun atlamada 7,05’le dünyada yılın en iyi ikinci derecesini elde etti.

İki hafta önce Erzurum’da 6.96’lık derece yapan Brume, bu kez 7 metreyi aştı. Tasnif dışı yarıştığı Bursa’da 7.05’lik derecesiyle dünyanın bu sezonki en iyi ikinci atlayışını yapan Ese Brume, 2019 IAAF listesinde yeniden ikinci sıraya yükseldi.