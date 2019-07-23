Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,70’i gördü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,68 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,36 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,6550’nin destek, 5,7130’un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Sterlin/TL ise 7,09 seviyesinde işlem görüyor.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ’DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra TC Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez’in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.