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Dövizde son durum

23 Temmuz 2019
döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,70’i gördü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,68 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 6,36 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,6550’nin destek, 5,7130’un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Sterlin/TL ise 7,09 seviyesinde işlem görüyor.

BU HAFTA GÖZLER MERKEZ’DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra TC Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısına odaklandı. Merkez’in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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