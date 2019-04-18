Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL‘de dalgalı seyir devam ediyor.

Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281’e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80 civarında seyrediyor.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı alması sonrasında 5,71 ile haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün sabah saatlerinde 23 Ekim’den beri ilk kez 5,85’i aşmasının ardından 5,80 sınırında hareket ediyor.

Euro/TL 6,52’in üzerinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,55 civarında seyrediyor.