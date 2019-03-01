Dövizde son durum

Sterlin – dolar – euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,39 sınırında alıcı buluyor.

Dün 5,3078-5,3400 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 5,3386’dan tamamladı.

Euro/TL de 6,14 sınırında yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,15 civarında hareket ediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD’nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 5,3420 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,3550 direncinin izleneceğini, 5,3000’un destek konumunda bulunduğunu söyledi.