“Tarım Bakanlığı herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdı”

Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığı’nın 25 Şubat tarihinde 2018 yılı küçükbaş Doğrudan Gelir Desteğini ödeyeceğini açıklamasını eleştirerek, ” Bakanlık bu açıklamayı yaparken bütün amacı Eylemi kırmak ve hayvancıyı bölmekti. Ama ne yazık ki bu ödemeyi açıklarken her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hayvancılar Birliği olarak 22 Şubat 2019 tarihinde Eylem kararını açıkladıktan sonra Tarım Bakanlığı 25 Şubat tarihinde alel acele 2018 yılı küçükbaş Doğrudan Gelir Desteğini ödeyeceğini açıkladı.Bu açıklamayı yaparken bütün amacı Eylemi kırmak ve hayvancıyı bölmekti. Ama ne yazıkki bu ödemeyi açıklarken herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdı.

2018 yılı Haziran beyanını ödemesi gerekirken 2018 Aralık ayı beyanını 27 Şubat tarihinde ödedi. Bu yapılan yanlışı hiçbir şekilde hayvancıyla paylaşılmadan tamamen gizli ve hahgi döneme ait ödeme olduğunu açıklamadan yapılmıştır. Bu bir ciddiyetsizliktir, bu bir beceriksizliktir, bu aslında üreticinin parasına el koymaktır. Siz bir önceki alacağı ödemeden neye göre bir sonrakini ödüyorsunuz. Bu ödemeden dolayı oluşacak olan sıkıntılar ve hayvancının mağduriyetlerini kim karşılayacak. Buna göre

2018 Haziran beyanındaki hayvan sayısı 246 bin iken siz 21 bin hayvan sayısı daha az olacak şekilde 225 bin hayvanın ödemesini yaptınız. Yani 1 milyon 190 bin tl daha az ödeme yapılmıştır.

2019 yılı hayvan başı desteğinin ne kadar olacağı konusunda herhangibi bir açıklama yapılmadan siz nasıl oluyorda 2018 yılı hayvanbaşı destek rakamlarına göre 2019 yılı 1 inci ödemesini yapıyorsunuz. Bu ciddi bir yanlıştır ve üreticiyle dalga geçmektir.

Haziran beyanında hayvanı olup Aralık beyanına kadar hayvanlarını satmış olan hayvancımızın mağduriyetleri ne olacak. Bu üreticilerin alacaklarına Hükümet ve Maliye Bakanlığı el koymayamı karar verdi.

2018 yılı Haziran beyanındaki hayvan sayısı 246 bindir. Bunun karşılığı olan rakam ise 12 milyon 300 bindir. Hayvancının alacağı olan ve dün ödenmesi gereken ve ödenmeyen bu beyanın karşılığı ne zaman ödenecektir. Yoksa Tarım Bakanlığı ve Maliye üreticinin alacaklarına da mı göz koydu. Eğer düşünce bu ise üreticiye açıklasınlar.

Tarihinde ilk defa bir ödeme yapılırken üretici kandırılarak ödeme yapılmıştır.Yani hangi ödeme dönemi olduğu belirtilmeden sadece ödenecek miktar açıklanmıştır. Bu bir suçtur bunun peşini asla bırakmayız.

Yukarda yazdıklarımız karşısında Tarım Bakanlığı derhal bir açıklama yapmalıdır. Niyetinin ne olduğunu bu üreticinin bilmesi gerekir. Yoksa bütçe açıkları hayvancılarımızın alacaklarıylamı kapatılacak köydeki çobanın geç kalmış alacağına da mı göz dikildi .Bu konuda yapılan yanlış derhal düzeltilmezse Hayvancılar Birliğinin gerekeni yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.”