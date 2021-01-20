döviz kurları güne yatay başladı

Türkiye’de piyasalar yarın açıklanacak olan TC Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken ABD’de ise seçilen Başkan Joe Biden olaylı seçim sürecinin ardından bugün görevi devralıyor. Küresel piyasalar için günün en önemli olayı görev devri ile ilgili gelişmeler olacak.

Döviz kurları dün yaşanan sakinlik bugün de devam ediyor. Hafta başında 7,50’nin üzerini test ettikten sonra yeniden 7,50’nin altında dengelenen dolar/TL, bugün de 7,46-7,47 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Euro/TL ise düne göre hafif yukarıda ve 9,08 civarlarında değerleniyor.

ABD’de Biden görevi devralıyor

Günün en önemli gündemi ABD’de seçilen Başkan Joe Biden’ın görevi devralması olacak. Biden’ın bugün düzenlenecek tören ile görevine başlaması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğunda son gününü geçirdi. Biden, ABD’de geçtiğimiz yıl 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından oy üstünlüğü sağlamış ve 6 Ocak’ta ise Seçiciler Kurulu tarafından alınan karar ile başkanlığı resmen onaylanmıştı. TSI 19.30 sıralarında başlaması planlanan tören,

Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin etmesiyle devam edecek ve ünlü şarkıcıların sergileyeceği performans ile sona erecek.