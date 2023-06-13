Döviz: İstanbul serbest piyasada euro 25,55 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 23,68 liradan, euro 25,55 liradan güne başladı. Prof. Dr. Selva Demiralp ise kur ve faizlere yönelik şahin ve güvercin senaryoları açıkladı.

Serbest piyasada 23,66 liradan alınan dolar 23,68 liradan satılıyor. 25,51 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,55 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 23,61 lira, euronun satış fiyatı ise 25,35 lira olmuştu.

Kapalıçarşı’da ise dünkü fiyatlamalara göre doların alışı 23,60, satışı ise 23,62 olarak belirlenirken; euronun alışı 25,30, satışı ise 25,35 oldu.

Not: Kapalıçarşı kurları öğleden sonra güncellenmektedir.

Güvercin faiz artışı mı, şahin faiz artışı mı?

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, döviz kurlarına yönelik TCMB’nin iki farklı senaryosunu değerlendirdi.

Buna göre Demiralp, dolar kurunun 25’li seviyelere geldiği noktada, TCMB’nin yola faiz artışları ile devam edeceği varsayımından hareketle, güvercin ve şahin iki senaryo oluşturup, bu senaryoların kur ve enflasyon üzerindeki etkilerini inceledi.

Bu senaryoları Demiralp şöyle aktardı:

Güvercin senaryo

Merkez Bankası faiz artışı konusunda daha ılımlı davranıp önceliğini fiyat istikrarından ziyade ödemeler dengesi ile ilgili bir kriz çıkmamasına verebilir.

Halen yüzde 8,5 olan politika faizi ilk aşamada yüzde 20’li seviyelere, kurdaki baskının devamı durumunda yüzde 30’lu seviyelere çıkarılabilir.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 35’li seviyelerde olduğu bir çerçevede bu patika içerideki döviz talebini durdurmaya yetmeyebilir.

Reel politika faizi negatifte kalacağı için kur ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskı devam edebilir ve sene sonu enflasyonu yüzde 45’leri aşabilir.

Şahin senaryo

Merkez Bankası faiz artışı konusunda daha şahin bir duruş sergilerse, politika faizi ilk aşamada 25-30 bandına sonrasında yüzde 40’ların üzerine çıkabilir.

Bu durumda kur seviyesinin ve enflasyonun aşağı yönlü baskılanması mümkün olabilir.