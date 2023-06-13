Amerikalı çalışanlar “koronavirüs zamanı”ndan ayrılmak istemiyor

Bu sözler Claire’e söylüyor. Evde danışman olarak çalışan Claire, koronavirüs salgınından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer milyonlarca çalışan gibi uzaktan çalışmayı tercih ediyor.

ABD’deki birçok çalışan, salgınla ilgili kapanmalardan bu yana uzaktan çalışmayı tercih eder hale geldi ve şimdi şirketler onları ofislerine döndürmeye çalışıyor.

Ofisler neredeyse boş

Pandemi öncesi çalışma koşulları, kısa tatillerle pek de iyi değildi ve bazen doğum izni kısa olabiliyor, hatta hiç olmayabiliyordu.

IDP Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Nela Richardson, “Geçmişte ABD’deki işçilerin alışkın olduğu tüm bu uygulamalar, pandemi nedeniyle bir şekilde sekteye uğradı” açıklamasında bulundu.

Ülke genelinde 40 bin işletmenin giriş kartlarını yöneten Castell tarafından hesaplanan haftalık ortalamaya göre, bugün ABD ofisleri Şubat 2020’yle kıyaslandığında neredeyse boş.

Farklı bölgeler ve şehirler arasında da büyük farklılıklar var.

Örneğin California’daki Silikon Vadisi’nde ofisler, koronavirüs öncesinde ofiste çalışanların yalnızca üçte birini tekrar ofise döndürebildi.

New York ve Washington’da ise çalışanların yaklaşık yarısı ve Teksas eyaletindeki Austin ve Houston şehirlerinde ise çalışanların ise üçte ikisi salgın sonrası ofislerine döndü.

“Amazon” CEO’su da geçen şubat ayında şirket çalışanlarına yazdığı bir notta, “İşbirliği ve icatlar, bizzat orada olduğumuzda daha kolay ve daha etkili oluyor” diyerek haftada en az üç gün ofislerinde çalışmalarını emretti.

Amazon çalışanları, 31 Mayıs’ta şirketin Seattle’daki genel merkezinin önünde bu zorunluluklara karşı gösteri yaptı. Etkinliğin organizatörleri yaptıkları açıklamada, “Dünya değişiyor ve Amazon, uzaktan ve esnek çalışmanın yeni gerçeklik olduğunu benimsemeli” dedi.

Etik ve verimlilik adına

Twitter ve Tesla’nın milyarder sahibi Elon Musk ise verimlilik ve etik adına uzaktan çalışmayı yasakladı.

IDP tarafından 17 ülkede yürütülen bir araştırmaya göre, ABD’deki çalışanların yalnızca üçte biri nerede çalışacakları konusunda tam özgürlüğe sahipken, Fransa’da bu oran yalnızca yüzde 18.

30’lu yaşlarında Washington’da çalışan bir danışman olan Claire, “Haftada beş gün ofiste olunmasını isteyen bir işveren için çalışıyor olsaydım, bu benim için bir seçenek olmazdı” diyor.

Mesleki nedenlerle tam adını açıklamayan danışman, ofise ara sıra, genellikle iki haftada bir gittiğini ve oraya tamamen dönemediğini fark ettiğini belirtiyor.

İşe gitmek için metro kullanmayı, mahallede yürümekle değiştirdi. Artık iş için kıyafet seçmek için çok fazla zaman harcamıyor ve hava güneşli olduğunda dizüstü bilgisayarıyla dışarıda oturuyor.

Claire bazen iş arkadaşlarıyla yaptığı sohbetleri özlediğini, ancak bunun onu daha az üretken hale getirdiğini fark ettiğini söylüyor.

Ayrıca tüm yöneticiler uzaktan çalışmaya karşı değil.

Güzel mekan

Yoksullukla mücadeleyle ilgilenen ve küresel ofisleri bulunan “One” isimli sivil toplum kuruluşunun CEO’su olan Gail Smith, “Uzaktan çalışmadan kaynaklanan yaşam tarzının kalitesi ve verimliliği hakkında sorular var” ifadesini kullandı. Smith, açıklamasına şöyle devam etti:

Her sabah işe gitmek zorunda değilseniz çocuk yetiştirmek biraz daha kolay hale geldi.

Salgının başlangıcından bu yana, bazı çalışanlar yaşlı ebeveynlerine daha yakın olmak veya işe gidip gelen eşlerine yetişmek için Washington bölgesinden ayrıldı.

Gail’e göre verimlilikte bir azalma yok, ancak yüz yüze birlikte çalışmanın getirdiği pozitif ve dinamik hissi kaybettiği için pişmanlık duyuyor.

Smith için şu anki zorluk, çalışanlarının yaşam tarzını iyileştirmeye devam ederken bu dinamiği nasıl tekrarlayacağı.

Smith, “Bunu en azından kısmen eski haline getirebilirsek, o zaman çok iyi bir yerde olacağız” diyor.

IDP’den Nela Richardson için uzaktan çalışma, “şirketlerin işçilere sunabileceği birkaç ayrıcalık ve seçeneğin parçası” haline geldi.

Potansiyel çalışanların, “bunu müzakere etmek veya iş arama yolculuğu sırasında aramaya devam etmek arasında bir seçim yapma hakları var.”

Ancak Richardson, çalışanların gerçekten istediği şeyin ne zaman çalışacaklarını seçme konusunda esneklik olduğunu vurguluyor.

Ona göre, “Mesele benim evden çalışma isteğimle ilgili değil, onun saatlerini seçebiliyor olmamla ilgili.”