Döveç Group’tan Eğitime Tam Destek

Döveç Group tüm Dünya’nın pandemi ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bu günlerde sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversite’si ile imzalanan sözleşme ile Döveç Group, üniversite yönetimi tarafından belirlenen başarılı öğrencilere eğitim bursu sağlayacak. Öğrenciler belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri halinde eğitim hayatları boyunca burs alabilecek.

“Eğitime önem veriyoruz”

Döveç Group Eğitime Tam Destek sloganıyla başlattığı burs girişimlerini uzun yıllardır sürdürüyor. Şirket tarafından bir çok üniversite öğrencisine eğitim bursu sağlanıyor. Ayrıca DAÜ kampüsü içinde yer alan Alfam Öğrenci Yurtları’nda bir çok öğrenci indirimli yada ücretsiz konaklatılıyor. Her yıl farklı ülkelerin öğrenci birliklerine ve üniversitenin öğrenci temsilciliklerine ihtiyaç sahibi öğrencilere vermeleri için konaklama bursları iletiliyor.

Düzenli olarak belirli sayıda öğrenciye konaklama ve eğitim bursu sağlayan Döveç Group geçtiğimiz aylarda da bazı yurtların kapanmasından etkilenen öğrenciler için Kampüs içindeki Alfam Öğrenci Yurtlarının kapılarını ihtiyaç sahibi öğrencilere açmıştı.

Döveç: Eğitim gençlerin en temel hakkıdır

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç; Paylaşmaya ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçmekteyiz. Döveç Group Ailesi olarak iyiliğin ve güzelliklerin paylaştıkça artacağına gönülden inanıyoruz. Şirket olarak bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün bu iyilik hareketlerine bir yenisini daha ekledik. Eğitim ve Öğretim geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en temel hakkıdır. Bu düşünceyle eğitime verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekleyerek Doğu Akdeniz üniversitesi yönetiminin girişimleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu sağlama kararını aldık. Ekonomik olarak tüm kesimlerin olumsuz etkilendiği bu günlerde sosyal sorumluluk bilinci ile elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz ve bu tutumdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.