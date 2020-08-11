Define avcısından tarihi keşif

\u0130sko\u00e7ya'da bir define avc\u0131s\u0131, metal dedekt\u00f6r\u00fcyle Bronz \u00c7a\u011f\u0131'ndan kalma bir ko\u015fum tak\u0131m\u0131 ve hala k\u0131n\u0131nda duran bir k\u0131l\u0131\u00e7 buldu. Define Dairesi Ba\u015fkan\u0131 Emily Freeman, bulunan objelerin nadir g\u00f6r\u00fclen ve ulusal \u00f6neme sahip eserler oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nAmat\u00f6r hazine avc\u0131s\u0131 Mariusz Stepien, \u0130sko\u00e7ya\u2019da pazartesi g\u00fcn\u00fc i\u00e7inde m\u00fccevherler ve 3 bin y\u0131ll\u0131k bir k\u0131l\u0131\u00e7 bulunan \u00fclke tarihinin en \u00f6nemli Bronz \u00c7a\u011f\u0131 definelerinden birini ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n"MUTLULUKTAN T\u0130TRED\u0130M"\r\nStepien,\u00a0 Edinburgh'un yakla\u015f\u0131k 36 kilometre g\u00fcneyindeki Peebles K\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131ndaki bir tarlada bronz nesne buldu\u011funda mutlulukla titredi\u011fini s\u00f6yledi. Hazine avc\u0131s\u0131 \u201cDaha \u00f6nce hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedim, bunun muhte\u015fem bir \u015fey olabilece\u011fini anlad\u0131m Sahipsiz Hazine birimiyle temasa ge\u00e7tim" dedi.\r\n"22 G\u00dcN KAMP KURULDU"\r\nBunun \u00fczerine ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda 22 g\u00fcn sahada kamp kuran arkeologlar; tam bir at ko\u015fum tak\u0131m\u0131, tokalar, y\u00fcz\u00fckler, s\u00fcs e\u015fyas\u0131, hala k\u0131nda duran bir k\u0131l\u0131\u00e7 ve iki tekerli at arabas\u0131n\u0131n dingil kapaklar\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nYetkililer ilk kez Bronz \u00c7a\u011f\u0131'ndan kalma bir ko\u015fum tak\u0131m\u0131n\u0131 bozulmam\u0131\u015f halde g\u00f6rd\u00fcklerini, dizginin deri ve ah\u015fap k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131n da korundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n"BRONZ \u00c7A\u011eA A\u0130T ESER SAYISI AZ"\r\n\u0130sko\u00e7ya Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 Define Dairesi'nin Ba\u015fkan\u0131 Emily Freeman, bulunan objelerin ulusal \u00f6neme sahip oldu\u011funu s\u00f6yledi. Freeman, "\u0130sko\u00e7ya'daki kaz\u0131larda \u015fimdiye kadar Bronz \u00c7a\u011f\u0131'na ait az say\u0131da nesne bulundu. Bronz objelerin yan\u0131nda organik malzemelerin de bulunmas\u0131 ayr\u0131ca \u00f6nemli" dedi. Kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda bulunan tarihi eserler Edinburgh'daki Ulusal M\u00fczeler Koleksiyon Merkezi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n