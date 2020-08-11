Yaşam

Define avcısından tarihi keşif

11 Ağustos 2020
Mariusz Stepien

İskoçya’da bir define avcısı, metal dedektörüyle Bronz Çağı’ndan kalma bir koşum takımı ve hala kınında duran bir kılıç buldu. Define Dairesi Başkanı Emily Freeman, bulunan objelerin nadir görülen ve ulusal öneme sahip eserler olduğunu söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

21 Temmuz 2020
Photo of Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek

Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek

21 Temmuz 2020
Photo of Bir insanın aklından günde kaç düşünce geçiyor?

Bir insanın aklından günde kaç düşünce geçiyor?

20 Temmuz 2020
Photo of Kanye West ilk başkanlık mitingini Güney Carolina’da düzenleyecek

Kanye West ilk başkanlık mitingini Güney Carolina’da düzenleyecek

20 Temmuz 2020
Photo of ‘4. Eş olmamak için’ Afganistan’dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

‘4. Eş olmamak için’ Afganistan’dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

19 Temmuz 2020
Photo of La Casa de Papel’in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

La Casa de Papel’in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

19 Temmuz 2020
Photo of Döveç Group kan bağışı etkinliği düzenledi

Döveç Group kan bağışı etkinliği düzenledi

18 Temmuz 2020
Photo of Tam bir vahşet! Yumurtlayamadan öldürülüyorlar!

Tam bir vahşet! Yumurtlayamadan öldürülüyorlar!

17 Temmuz 2020
Photo of Atmosferdeki metan gazı rekor seviyeye ulaştı

Atmosferdeki metan gazı rekor seviyeye ulaştı

17 Temmuz 2020
Photo of Kardeşini kurtaran 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

Kardeşini kurtaran 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

16 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı