Döveç Group İskele’deki can dostlarımızı unutmadı

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ile öne çıkan Döveç Group bu kez İskele Köpek Barınağı’nı ziyaret etti.

Can dostlarımızı düzenli olarak ziyaret eden Döveç Group çalışanları Iskele Dog Shelter _ IVAR SHELTER’a yapılan ziyarette barınakta bulunan sevimli dostlar ile vakit geçirip mama desteğinde bulundu.

Döveç Group çalışanları can dostlarımıza oldukça yakın ilgi gösterdi. Sevgi ve ilgi ile etrafa neşe saçan can dostlarımız ile keyifli bir zaman geçirildi. Iskele Dog Shelter _ IVAR SHELTER Barınağı yetkilileri ile sahiplendirme ve barınak ihtiyaçları hakkında istişarede bulunuldu. Önümüzdeki süreçte Döveç Group çalışanlarının barınak yetkilileri ile işbirliği yaparak barınakta bulunan sevimli dostların sahiplendirilmesine yönelik izlenecek yol haritası belirlendi.

İlgi ve alakalarından dolayı barınak yetkililerine teşekkür eden Döveç Group çalışanları sevimli dostlarımıza destek olmak, barınak ihtiyaçlarına ve sahiplendirmeye karşı toplumdaki farkındalığı artırmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin canlı dostlarımıza ev sahipliği yapan bu barınakları ziyaret etmeye ve destek olmaya davet etti.