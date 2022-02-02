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457 yeni vaka  

2 Şubat 2022
KKTC Covid-19





Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.

 




215 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 89 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



 

2 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 457

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484

 

Toplam Vaka Sayısı: 56.371

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5288

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3611

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121380



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2 Şubat 2022


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