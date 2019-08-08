KıbrısManşet

Dörtyol-Korkuteli arasında yangın!

8 Ağustos 2019

Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa – Mağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ve bölge halkından iki traktör ile müdahale ediliyor.

Yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan anız ve 52 adet rulo balya yandı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

tarım-dairesiii

Görevden almalar ve atamalar sürüyor

8 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Akıncı, Hulusi Akar’ı kabul etti

8 Ağustos 2019

Yavru kaplumbağaların ilk adımlarını binlerce kişi izledi

8 Ağustos 2019
Celal Aydın

Kalkanlı’da feci çarpışma: 1 ölü

8 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı