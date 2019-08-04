Doping testinde hamile çıktı

Doping testi için idrar örneği numunesi vermesi gereken basketbolcu DJ Cooper, test için kendisinin değil bir kadın arkadaşının idrar örneğini verdi. İnceleme sonucunda Cooper’ın verdiği numune sahibinin hamile olduğu anlaşılınca Cooper’ın testi yapan kurumu dolandırdığı ortaya çıktı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bilerek yanıltma yapan DJ Cooper’ın lisansını askıya aldı ve oyuncuya 24 Haziran 2020’ye kadar basketboldan men cezası verdi.

Son olarak Monaco forması giyen ABD’li DJ Cooper daha önce Panathinaikos, AEK ve PAOK formaları giydi. Amerikalı oyuncu ayrıca Bosna Hersek milli takımında bir süre koçluk da yapmıştı.