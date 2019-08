ABD’de iki silahlı saldırı: 30 ölü, 42 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart’ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10:30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi.

Polis, sadece bir şüphelinin gözaltına alındığını, yakalanırken hiç ateş edilmediğini açıkladı. ABD medyası, şüphelinin isminin “Patrick Crusius” olduğunu yazdı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas’ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını söylüyor. Allen, El Paso’ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.

Saldırı, Kuzey Kaliforniya’daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan “beyaz ırkçı bir manifestonun” saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Polise saldırıyla ilgili ihbar gelmeden yaklaşık 20 dakika önce 8chan isimli, çoğunlukla aşırı sağ görüşlülerin kullandığı forumda paylaşılan metin, saldırıları “Teksas’ın Meksika ve Latin Amerika kökenliler tarafından işgal edilmesine karşı alınan tavır” olarak tanımlıyor.

4 sayfalık metinde Mart ayında Yeni Zelanda’danın Christchurch kentinde camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana da destek veriliyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak “Bugün El Paso’daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz.” dedi.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

