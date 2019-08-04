ABD’de iki silahlı saldırı: 30 ölü, 42 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart’ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10:30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi.

Polis, sadece bir şüphelinin gözaltına alındığını, yakalanırken hiç ateş edilmediğini açıkladı. ABD medyası, şüphelinin isminin “Patrick Crusius” olduğunu yazdı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas’ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını söylüyor. Allen, El Paso’ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.

Saldırı, Kuzey Kaliforniya’daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan “beyaz ırkçı bir manifestonun” saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Polise saldırıyla ilgili ihbar gelmeden yaklaşık 20 dakika önce 8chan isimli, çoğunlukla aşırı sağ görüşlülerin kullandığı forumda paylaşılan metin, saldırıları “Teksas’ın Meksika ve Latin Amerika kökenliler tarafından işgal edilmesine karşı alınan tavır” olarak tanımlıyor.

4 sayfalık metinde Mart ayında Yeni Zelanda’danın Christchurch kentinde camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana da destek veriliyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

Trump: Korkaklık eylemi

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak “Bugün El Paso’daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz.” dedi.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Teksas valisi Greg Abbott, saldırı için “Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün Meksikalı olduğunu söyledi. Polis, ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Saldırı sırasında eşiyle birlikte Walmart’ta olan Kianna Long, “İnsanlar paniklemişti ve koşuyorlardı, birinin ateş ettiğini söylüyorlardı” diyerek o anları anlatıyor:

“Yere yakın koşmaya çalışıyorlardı, bazıları yere düştü.”

Reuters haber ajansına konuşan Long, yakınlarındaki müşterilerle birlikte bir depo gördüklerini ve oraya saklandıklarını, bu şekilde yara almadan kurtulduklarını söyledi.

CNN’e konuşan diğer görgü tanığı Glendon Oakly, Walmart’ın yanındaki bir spor mağazasındaydı, önce dükkandan içeri koşarak bir çocuk geldi.

“Çocuk bize Walmart’ta silahlı bir saldırgan olduğunu söyledi. Birkaç dakika için kimse çocuğu ciddiye almamıştı ancak sonrasında sesleri duydum. İlk düşündüğüm, çocukları oradan uzaklaştırmaktı.”

Ohio’da da silahlı saldırı düzenlendi

El Paso’daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını duyurdu. 15 yaralı, hastaneden taburcu edildi.

Saldırgan olay yerinde vurularak hayatını kaybetti. Vali Nan Whaley, saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde yedek mühimmat taşıdığını söyledi.

Dayton Polis komiseri Yardımcısı Matt Carper, o sırada yakınlarda devriye gezen polisin olaya hızla müdahale ettiğini ve saldırganı, ateş açmaya başladıktan 1 dakika sonra vurduğunu açıkladı, “Polisin o sırada çok yakında olması büyük şans” dedi.

Saldırı gece saat 1 sıralarında, yaklaşık 140 bin nüfuslu Dayton şehrinin eski ve turistik Oregon bölgesinde, Ned Peppers Bar’ın önünde düzenlendi. Oregon’da birçok gece kulübü, bar, sanat galerileri ve dükkanlar bulunuyor.

Saldırganın saldırıyı tek başına düzenlediği tahmin ediliyor.

Saldırganın motivasyonuyla ilgili henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı söyleniyor. Vali Whaley, “Saldırganın ne düşündüğünü bilmiyoruz” dedi.

Komiser Yardımcısı Carper da, soruşturmanın henüz çok başında olduklarını söyledi.

BBC’ye konuşan görgü tanığı Jae Williams, önünden ateş açılan Ned Peppers Bar’ın hemen yanında bir rap konserinde olduğunu söylüyor:

“Bize hızla binayı boşaltmamız söylendi. Çok şaşırdım. Hızla ve bir tehlike yaşamadan binadan ayrıldık. Oregon’dan da çıkmamız söylendi. Arabama bindim, o sırada birçok polis arabası ve ambulansları gördüm.”

Bir başka görgü tanığı da Reuters’a, yakınlardaki bir gece kulübünde eğlenirken silah seslerini duyduğunu anlattı

“Çığlıklar, polis araçları, kaos… Güvenlik görevlileri ve herkes etrafta koşturup insanlara dışarı çıkmalarını söylüyordu. Hepsi garip davranıyordu, kötü bir şey olduğunu anlıyorduk. Sonra dışarı çıkıp caddeye adım attığınız anda, ölüleri görünce, bu sefer farklı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Asla yaşamayacağınız, yaşamadığınız ve kimsenin yaşamasını istemeyeceğiniz bir şey.”