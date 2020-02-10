Domuz gribi paniği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, KKTC’de domuz gribi vakalarındaki artış, tedavide kullanılan ilaçların temini ve hastalığa karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu:

ÇOCUKLARDA YAYGIN: Domuz gribi olarak da bilinen İnfluenza A (H1N1) virüsü, KKTC’de hızla yayılmaya devam ediyor. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, vaka sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti, hastaların çoğunluğunun çocuk olduğunu kaydetti

ŞURUP TÜKENDİ: Domuz gribi tedavisinde kullanılan ilacın, çocuklar için reçete edilen şurup türünün yetişkinler için reçete edilen kapsül türüne oranla 3 kat hızlı tükendiğini kaydeden Öksüz, ilacın şurup türünün ecza depolarında ve birçok eczanede tükendiğini söyledi

MASKE SATIŞLARI PATLADI: Grip ve domuz gribi vakalarının yanı sıra dünyayı tehdit eden Koronavirüs konusunda da halkın endişe içinde olduğunu kaydeden Umut Öksüz, özel eczanelerde son haftalarda maske satışlarında adeta patlama yaşandığını belirtti

“YARINA İYİLEŞİRİM DEMEYİN”: Umut Öksüz, virüsten korunmak için toplu ortamlarda maske kullanılması, ellerin alkol oranı yüksek dezenfektanlarla sık sık yıkanması önerisinde bulundu. Öksüz, mide bulantısı veya ateş hissedildiğinde muhakkak hekime başvurulması konusunda halkı uyardı

Pınar BARUT

Domuz gribi olarak da bilinen İnfluenza A (H1N1) virüsünün KKTC’de, özellikle çocuklar arasında yayılmaya başlaması panik oluşmasına sebep oldu.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, ülkemizde şu an domuz gribi vakalarının hat safhada olduğunu, doktorların, domuz gribi tedavisinde kullanılan ilaçları yoğun bir şekilde reçete ettiğini söyledi.

Domuz gribi salgının yanı sıra, Koronavirüs haberlerinin de etkisiyle, ülkemizdeki maske satışlarında da patlama yaşandığına dikkat çeken Öksüz, birçok eczanede, domuz gribi ilacının çocuk için reçete edilen şurup türünün, yetişkin için reçete edilen kapsül türüne oranla3 kat daha fazla reçete edildiğini belirtti.

Vatandaşlara Havadis aracılığıyla çağrıda bulunan Öksüz, “En ufak bir mide bulantısı, ya da ateş hissettiğimizde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. İnsanlarımız, sakın ‘Yarına iyileşirim, birkaç güne geçer nasılsa’ diye düşünmemelidir” dedi.

Havadis, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmalar sonucu manşetten verdiği ‘Korona yok, domuz var’ başlıklı haberiyle, ülkemizde domuz gribi salgını olduğunu ortaya koymuştu.

Öksüz: Domuz gribi salgını hat safhada

Ülkemizde, son günlerde yeniden hortlayan domuz gribi virüsünün inanılmaz bir hızla yayıldığını söyleyen, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, vaka sayısının özellikle çocuklar olmak üzere her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Doktorların, domuz gribi tedavisinde kullanılan ilgili ilacı yoğun şekilde reçete ettiğini söyleyen Öksüz, ilacın, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden dağıtım izninin yaklaşık 1,5-2 hafta önce verildiğini ve ecza depolarının da hemen siparişlerini verdiğini belirtti.

Öksüz, “Örneğin ben geçen akşam nöbetçiydim. Sadece o nöbetimde, iki ayrı domuz gribi vakası geldi ilgili ilacı almaya. İkisi de çocuk” dedi.

Öksüz, hali hazırda da 2-3 deponun ilacı getirdiğini ama gerek ecza depolarında gerekse birçok eczanede, ilgili ilacın tükendiğini belirterek, bu hafta içinde ilacın yüklü şekilde piyasada olacağını söyledi.

Öksüz, “Ama biliyorsunuz, ilaçlar bize Türkiye’den geliyor. Genel olarak, piyasadaki ilaçların yüzde 80’ni de Türkiye’den geliyor. Dolayısıyla oradan siparişin çekilmesi, adaya gelmesi ve dağıtılması biraz zaman alıyor. Çocuk için reçete edilen şurup türü elimizde bitti. Sadece yetişkin için reçete edilen kapsül türü var. Şurup, kapsüle oranla 3 katı hızlı tükendi” dedi.

“Maske satışları da patladı”

Ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmamasına rağmen, dünya genelinde yüzlerce ölüme ve büyük paniğe neden olan Koronavirüs haberleriyle birlikte, domuz gribinin de ülkede yayılmasının vatandaşı paniğe sürüklediğini söyleyen Öksüz, bu sebeple maske satışlarında da patlama yaşandığını belirtti.

Öksüz,” Maskelerin nereden geldiği soruluyor. Çünkü vatandaş, Koronavirüs salgınından dolayı Çin’den gelen herhangi bir ürünü kullanmaya korkuyor. Eczanelerimizdeki tüm maskeler Türkiye’den geliyor ve hepsi Türk malı. Eczacılar düne kadar günde 1-2 kutu maske satıyorlardı. Şimdi 5-10 kutu satıyorlar” dedi.

“Üzerinde yoğunlaşmamız gereken şey, halkın bilinçlendirilmesi”

Asıl üzerinde yoğunlaşılması gereken şeyin, halkın bilinçlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Öksüz, toplumun kendisini, salgından, hastalıktan, nezleden, gripten ve infulenza dediğimiz bu tarz vakalardan nasıl koruyabileceğini bilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini Türkçeleştirerek yayınladı. Bu çok faydalı ama yeterli değil” diyen Öksüz, alınması gereken önlemlerin, sürekli bir şekilde, vatandaşa birebir anlatılması gerektiğini belirtti.

“Koruyucu aşı hayati önem taşıyor”

Dünyada korunmayla ilgili uygulanan en iyi yöntemin, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi olduğunu, bunun da aşılamayla mümkün olabileceği belirten Öksüz, Almanya’nın bazı bölgelerinde, aşılamanın eczanelerde yasal olarak yapılmaya başlandığı örneğini verdi.

DSÖ’nün de bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığını söyleyen Öksüz, koruyucu aşılamanın eczanelerde yapılmaya başlandığı bölgeler ile diğer bölgelerin karşılaştırıldığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı:

“Nezle, grip, infulenza ve bağışıklık sisteminin düşüşünden dolayı oluşan hastalıkların, eczanelerde koruyucu aşılama yapılan bölgelerde, diğer bölgelere oranla yüzde 40 düşüş gösterdiği tespit edildi. Aşılamanın sadece hastanelerde ve doktorlar tarafından yapıldığı yerlerde ise oran stabil kaldı”

“Biz vatandaşın en yakın sağlık kapısı ve danışmanıyız” diyen Öksüz, ülkemizde de, ileriki dönemde bu uygulamanın söz konusu olması gerektiğini vurguladı.

Neler yapmalıyız?

Öksüz, vatandaşın alacağı tedbirleri de bir bir sıraladı: Toplu bir ortama giriyorsak, mutlaka maske kullanmalıyız. Ellerimizi, içerisinde alkol oranı yüksek dezenfektanlarla yıkamalıyız. En ufak bir mide bulantısı, grip belirtisi ya da ateş hissettiğimizde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. İnsanlarımız, sakın ‘Yarına iyileşirim, birkaç güne geçer nasılsa’ diye düşünmemelidir.

“Normalde de yapmamalıyız ama özellikle bu dönemde, kişiler kullandığı peçeteyi ve ıslak mendili ortada bırakmamalı ya da yere atmamalı. Rüzgar, o peçetedeki virüsün yayılmasına ve başkalarına bulaşmasına sebep olur” diyen Öksüz, şu an Koronavirüsün ve ülkemizde yaygın olan domuz gribinin yanı sıra, kuş gribinin de, Çin’de yayılmaya başladığına dikkat çekti.

Öksüz, “Bu virüslerin, akın akın tüm ülkelere yayılma ihtimalini de unutmamalıyız” dedi.