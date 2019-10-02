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Dolberg’in saatini çalan takım arkadaşı kovuldu

2 Ekim 2019

Ligue 1’de Nice forması giyen Diaby-Fadiga’nın, takım arkadaşının lüks kol saatini çalması sebebiyle sözleşmesi feshedildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice‘de forma giyen forvet oyuncusu Lamine Diaby-Fadiga, takım arkadaşı Kasper Dolberg‘in lüks kol saatini çaldığını itiraf etmesinin ardından takımından kovulduğu bildirildi.

Fransız Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, “Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg’in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga’nın sözleşmesini feshetmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Nice’nin Ajax’tan sezon başında transfer ettiği 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg, 16 Eylül’de kol saatinin çalınmasıyla polise başvuruda bulunmuştu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, çalınan kol saatinin değerinin 70 bin avro olduğu iddia edildi.

Nice altyapısında yetişen 18 yaşındaki Diaby-Fadiga, Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giyip 13 gol atarken, kulubünde 7 resmi maça çıkmıştı.

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