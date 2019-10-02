Büyükelçiliği de kandırıyorlar!

Bilerek mi göz yumuyorsunuz? Yoksa sizi kandırıyorlar mı?

Evet, evet… Bu acemiler tayfası, kendi halkını kandırmakla kalmıyor, türlü sahte övgüler düzdükleri 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de kandırıyolar. Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü denilen “paket” içerisinde zaman çizelgesi de mevcuttur. Bu zaman çizelgesine göre ağustos ve eylül aylarında bitirileceği taahhüt edilen faaliyetler mevcuttur.

En iyi biz dağıtırız. En çok parayı Türkiye’den biz alırız diyenler, vermiş oldukları sözleri, attıkları imzalara sadık kalmayarak yerine getirmemektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği nezdindeki “Yardım Heyeti” ya da kibar ismi ile “Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi” imzalanan bu belgeyi ülkesi adına takip ediyor mu?

Etmiyor ise kendi adına görevini yapmıyor, hakkına sahip çıkmıyor, hesap sormuyor demektir.

Verilen paralar eğer siyasi rüşvet değilse ve taahhüt edilen işler yapılmıyorsa, ne için verilmektedir? Bu uğurda neden hükümetler bozdurulup, hükümetler kurdurulmaktadır?

Ağustos ve eylül aylarında bitirileceği sözü verilen vaatler aşağıda sıralanmıştır. Hangisi yapıldı? Yapıldı da bizim haberimiz yoksa, bizi da bilgilendirin ki anlayalım! Ola ki, gözümüzden kaçmıştır!

2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03’lük fazla artışın, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığından düşülmesi. İlk vazgeçilen madde bu oldu. Ha iyi ki de oldu. O ayrı mesele. Anayasa Mahkemesi de bu saçmalığa “Hayır!” dedi. Hükümet geri adım attı. Yaptığı acemilik de yanına kaldı. Bu paranın kesilmesi için üretilen Bakanlar Kurulu kararında tüm bakanlar büyük bir yalana ortak olmuştu!

Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının yapılması. Başbakanlık/Maliye/Ekonomi Bakanlığı (Ağustos süreli).

Uzun vadeli Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları başlatılacaktır. Çalışma komiteleri oluşturulacaktır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (2020 yılı sonuna kadar bitirileceği açıklandı!).

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalaması yakalanacaktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Turizm Teşviklendirme Esasları Tüzüğü’nün denetim ve kapsam açısından gözden geçirilip yenilenmesi sağlanacaktır. Turizm ve Çevre Bakanlığı.

Yükseköğrenim Strateji Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecektir. YÖDAK/Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Üniversitelerin stratejik planları hazırlanacak ve yayınlanacaktır. YÖDAK/Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

YÖDAK Denetim Tüzüğü yürürlüğe girecektir. YÖDAK/Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Mezbaha kriterleri ve standartları belirlenecek ve bahse konu standartların uygulamasına başlanacaktır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı.

Kırsal kalkınmaya yönelik mikro kredi programlarının oluşturulması gerçekleştirilecektir. DPÖ/Başbakanlık/YAGA.

Bunların yapılması için talimat almanız gerekiyor mu? Zaten çoğu “Dün dündür bugün bugündür” hükümet programında da yok mu?

Alışmışsınız “külahı sallayıp pilavı yemeye” ve “parayı verene düdüğü çaldırmaya”.

“Davul boynunuzda, tokmak başkasında”

Geleceğinize üç kuruş uğruna ipotek koydurup, bir halkın onuru ile oynamak size yakışmıyor.

Okçuluk Vakfına verilen para kadar olsa bile, kandırılır duruma düşmek de Türkiye Cumhuriyeti’nce zul addedilmeli!

Şahsi kanaatimi sorarsanız; vesayet çağırdığından dolayı her türlü pakete karşı durulmalıdır.

Ama “paketçiler” söz verip imza atmışsa eğer, doğruluk ve dürüstlük adına, imzalarının gereğini yerine getirmelidirler.

Öve öve yere göğe sığdırama, hamasetin bini bir para, yalakalık diz boyu ama sonra da Türkiye Cumhuriyeti’ni kandır ha?!