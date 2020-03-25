Doların sert düşüşü devam ediyor

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla dün 6,45 seviyesine kadar çekilen dolar yeni güne de sert düşerek başladı
FED’in önceki gün attığı sınırsız tahvil alım adımıyla risk iştahındaki artış Türk lirasını destekledi. Kur bugün 6,46 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1’den fazla geriledi ve şu an 6,38’den işlem görüyor.
|Alış
|Satış
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,3952
|6,3983
%-0,37
|11:37
|EUR – Euro
|6,9232
|6,9306
%0,01
|11:38
|GBP – İngiliz Sterlini
|7,5897
|7,5960
%0,66
|11:37
|CHF – İsviçre Frangı
|6,5191
|6,5242
%-0,32
|11:38
|CAD – Kanada Doları
|4,4563
|4,4597
%0,40
|11:37