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Doların sert düşüşü devam ediyor

25 Mart 2020

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla dün 6,45 seviyesine kadar çekilen dolar yeni güne de sert düşerek başladı

FED’in önceki gün attığı sınırsız tahvil alım adımıyla risk iştahındaki artış Türk lirasını destekledi. Kur bugün 6,46 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1’den fazla geriledi ve şu an 6,38’den işlem görüyor.

 

AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,39526,3983
%-0,37
11:37
EUR – Euro6,92326,9306
%0,01
11:38
GBP – İngiliz Sterlini7,58977,5960
%0,66
11:37
CHF – İsviçre Frangı6,51916,5242
%-0,32
11:38
CAD – Kanada Doları4,45634,4597
%0,40
11:37



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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