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Dolardan yeni rekor

11 Ekim 2021
dolar rekor





Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından akşam saatlerinde 9,01 seviyelerine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,9700 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, saat 19.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,0089 seviyesinde bulunuyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer artışıyla 10,4247’den satılıyor.

USD – Amerikan Doları8,99999,00159,01878,9134%0,3720:55
EUR – Euro10,407110,415010,441310,3299%0,3120:55
GBP – İngiliz Sterlini12,252712,261712,278712,1810%0,420:55
CHF – İsviçre Frangı9,70189,70789,72429,6486%0,5720:54
CAD – Kanada Doları7,21097,20997,20777,2314%0,2620:55

 





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11 Ekim 2021


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