Dolardan yeni rekor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından akşam saatlerinde 9,01 seviyelerine yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,9700 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, saat 19.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 9,0089 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer artışıyla 10,4247’den satılıyor.
|USD – Amerikan Doları
|8,9999
|9,0015
|9,0187
|8,9134
|%0,37
|20:55
|EUR – Euro
|10,4071
|10,4150
|10,4413
|10,3299
|%0,31
|20:55
|GBP – İngiliz Sterlini
|12,2527
|12,2617
|12,2787
|12,1810
|%0,4
|20:55
|CHF – İsviçre Frangı
|9,7018
|9,7078
|9,7242
|9,6486
|%0,57
|20:54
|CAD – Kanada Doları
|7,2109
|7,2099
|7,2077
|7,2314
|%0,26
|20:55