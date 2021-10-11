Güney Kıbrıs

 Güney Kıbrıs’ta 170 yeni vaka 1 can kaybı

11 Ekim 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 57 yaşındaki bir kadın daha yaşamını yitirdi.

Güneyde toplam vaka sayısı 121 bin 534’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 559’a yükselirken, tedavisi süren 58 hastadan 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Hastanelerde durum şöyle:

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(14 hasta)

COVID odası

10

Yoğun bakım ünitesi

4

Lefkoşa

(14 hasta)

COVID odası

12

Yoğun bakım ünitesi

2

Limasol

(11 hasta)

COVID odası

7

Yoğun bakım ünitesi

4

Baf

(8 hasta)

COVID odası

7

Yoğun bakım ünitesi

1

Yoğun Bakım Üniteleri

(11 hasta)

entübe

10

Solunum cihazı hariç

1

 





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11 Ekim 2021


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