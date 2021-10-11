 Güney Kıbrıs’ta 170 yeni vaka 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde yapılan 64 bin 4 test sonucunda 170 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 57 yaşındaki bir kadın daha yaşamını yitirdi.

Güneyde toplam vaka sayısı 121 bin 534’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 559’a yükselirken, tedavisi süren 58 hastadan 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hastanelerde durum şöyle: