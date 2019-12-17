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Dolarda yükseliş hızlandı (Son 2 ayın en yüksek seviyesi)

17 Aralık 2019
Dolar

Sabah saatlerinde en düşük 5.8459’u gören Dolar daha sonra % 0.5 yükselerek 5.8842 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 6.46 – 6.53 bandında seyreden euro da % 0.3 artarak 6.54’e yükseldi. Dün günü % 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapatan BIST 100  Endeksi bugün % 0.6 primli seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatosu’nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti. Açıklamanın da etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85’in üzerine yükseldi.

Alış Satış Değişim Güncelleme
USD – Amerikan Doları 5,8790 5,8813
%0,57
 17:09
EUR – Euro 6,5583 6,5603
%0,64
 17:08
GBP – İngiliz Sterlini 7,7329 7,7387
%-0,86
 17:05
CHF – İsviçre Frangı 5,9916 5,9958
%-0,14
 17:08
CAD – Kanada Doları 4,4618 4,4656
%0,14


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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