Dolarda yükseliş hızlandı (Son 2 ayın en yüksek seviyesi)

Sabah saatlerinde en düşük 5.8459’u gören Dolar daha sonra % 0.5 yükselerek 5.8842 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dün 6.46 – 6.53 bandında seyreden euro da % 0.3 artarak 6.54’e yükseldi. Dün günü % 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapatan BIST 100 Endeksi bugün % 0.6 primli seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatosu’nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti. Açıklamanın da etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85’in üzerine yükseldi.