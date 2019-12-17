Dolarda yükseliş hızlandı (Son 2 ayın en yüksek seviyesi)

Sabah saatlerinde en düşük 5.8459’u gören Dolar daha sonra % 0.5 yükselerek 5.8842 ile 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Dün 6.46 – 6.53 bandında seyreden euro da % 0.3 artarak 6.54’e yükseldi. Dün günü % 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapatan BIST 100 Endeksi bugün % 0.6 primli seyrediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senatosu’nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti. Açıklamanın da etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85’in üzerine yükseldi.
|Alış
|Satış
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|5,8790
|5,8813
|
%0,57
|17:09
|EUR – Euro
|6,5583
|6,5603
|
%0,64
|17:08
|GBP – İngiliz Sterlini
|7,7329
|7,7387
|
%-0,86
|17:05
|CHF – İsviçre Frangı
|5,9916
|5,9958
|
%-0,14
|17:08
|CAD – Kanada Doları
|4,4618
|4,4656
|
%0,14