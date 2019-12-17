Kıbrıs

Balıkçılara 298 bin TL’lik balon balığı ödemesi

17 Aralık 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, balıkçılık malzemelerine verdikleri zararlardan dolayı 2019 yılı içerisinde avladıkları balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden 51 balıkçının ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığını duyurdu.

Balıkçıların bankanın şubelerinden hak edişlerini alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, 1 Temmuz- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında Hayvancılık Dairesi’ne balon balığı teslim eden izinli 51 balıkçıya toplamda 298 bin 648 TL’lik ödeme yapılacağı da ifade edildi.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Tufan Erhürman: Geleceğimiz için yola çıkıyoruz

17 Aralık 2019
Doğuş Derya

Derya: Şiddeti önlemek istiyorsak ev içindeki eşitsizliği ve adaletsizliği kaldırmalıyız

17 Aralık 2019

Lapta-Vasilya “Ölüm Yolu” aydınlatılmayı bekliyor!

17 Aralık 2019

Uluçay, Bakü’de TÜRKPA Genel Kurul toplantısına katılacak

17 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı