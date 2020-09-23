Dolar yükselişini sürdürüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,6855 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Küresel piyasalar güne karışık bir seyirle başlıyor. ABD borsalarında dün yaşanan yüzde 1’leri aşan yükselişler, Asya borsalarının seyri üzerinde etkili olamadı.

Yurt içinde ise veri takviminde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Bu sabah 7,68 ile tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL bu sabah 7,68 düzeyinde hareket ediyor. Euro/TL ise 8,98 ile bu hafta boyu görülen yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94’ün üzerine çıktı.

Euro/dolar paritesi, üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1672 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.