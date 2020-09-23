Derya: Bulunduğu mevkiyi seçim propagandasına malzeme ediyor

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Ersin Tatar’ın seçim ziyareti sırasında TC Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi yapmasını eleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar’ı “bulunduğu mevkiyi kendi seçim propagandasına malzeme ediyor” diyerek eleştiren Doğuş Derya, BRT’nin ise bu durumu “Başbakan Tatar TC Sağlık Bakanı Koca ile projeleri ve işbirliği konularını ele aldı” gibi bir başlıkla vermesini kınadı.

Açıklama şöyle:

Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan bir başbakan, bulunduğu mevkiyi kendi seçim propagandasına malzeme ediyor. Kendisinin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’nun seçim çalışmaları ile ilgili aldığı kararları ihlal ettiği yetmezmiş gibi, bir başka ülkenin bakanını kendi seçim çalışmasına alet ediyor ve makamlar arasında yapılması gereken bir telefon görüşmesini kitle toplantısında hoparlörden dinletiyor. Konuşma bitince de kepenk indiren esnafa , “kusura bakmayın aldığımız yanlış kararlar yüzünden sizi batma noktasında getirdik diyeceğine, “aha duydunuz mu?” diyebiliyor. Siyasi etik üzerine tek kelime bile etmeyeceğim. Öyle bir kaygısı yok. Ama bir makam daha ne kadar itibarsızlaştırılabilir? İki makam arasında yapılması gereken bir görüşme nasıl uluorta seçim çerezi yapılır? Aday olarak gittiğin bir çalışmada bulunduğun makam nasıl istismar edilir ve kendine oy devşirme aracı olarak kullanılır? Bunların cevabı o videoda işte… Bir de devlet televizyonu BRT sanki görüntüler ortada değilmiş ve sanki insanların aklı yokmuş gibi bu garabet durumu “Başbakan Tatar TC Sağlık Bakanı Koca ile projeleri ve işbirliği konularını ele aldı” gibi bir başlıkla bunu verip olayın vehametini örtmeye çalışıyor. Projeler ve işbirliklerinin konuşulduğu resmi görüşmeler ne zamandan beri kahve köşelerinde ve seçim çalışmalarında yapılıyor? Aklımızla dalga geçmeyin.