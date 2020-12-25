Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

TC Merkez Bankası’ndan dün gelen beklentilerin üzerindeki 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında döviz kurları düşüşe geçerken Borsa İstanbul tarihi seviyelerini 1.432 puana taşıdı.

Haftanın son işlem gününde ise yurt içinde yoğun veri akışı takip edilecek. Dünkü hızlı gerileme sonrasında son bir ayın en düşük seviyesi olan 7,55’i gören dolar/TL bu sabah saatleri itibariyle hafif yukarı yönlü seyirle 7,58’den değerleniyor. Euro/TL ise 9,24 düzeyinde yatay.