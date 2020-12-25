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Dolar ve euro haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

25 Aralık 2020
döviz kurları güne yatay başladı



Dün son bir ayın düşük seviyesi olan 7,55’i gören dolar/TL, bu sabah 7,57-7,58 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,24 düzeyinde yatay.

TC Merkez Bankası’ndan dün gelen beklentilerin üzerindeki 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında döviz kurları düşüşe geçerken Borsa İstanbul tarihi seviyelerini 1.432 puana taşıdı.
Haftanın son işlem gününde ise yurt içinde yoğun veri akışı takip edilecek. Dünkü hızlı gerileme sonrasında son bir ayın en düşük seviyesi olan 7,55’i gören dolar/TL bu sabah saatleri itibariyle hafif yukarı yönlü seyirle 7,58’den değerleniyor. Euro/TL ise 9,24 düzeyinde yatay.
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,58417,58567,58997,5614%0,3110:21
EUR – Euro9,24119,24429,25819,2218%0,0210:21
GBP – İngiliz Sterlini10,290210,295210,321610,2471%0,2010:17
CHF – İsviçre Frangı8,51548,52408,53328,4810%0,4710:21
CAD – Kanada Doları5,89375,90235,89225,9097%0,1810:19



devlet piyangosu





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25 Aralık 2020


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