Aşardağ: İlk defa hastalığı yok edici bağışıklığın devam ettiği ispatlandı

Dr. Erden Aşardağ Covid-19 geçiren hastalarda HASTALIĞI YOK EDİCİ bağışıklığın devam ettiği ilk defa ispatlandığını duyurdu. Dr. Erden Aşardağ Enfeksiyon geçirenlerde Memory B Hüsreleri oluştuğunu bu yüzden de bir kez HASTALIK geçiren Kişinin en az 8 ay virüsten korunabileceğini açıkladı. Aşardağ’ın paylaşımı şöyle: ÇOK GÜZEL BİR HABER

Dünyada ilk defa Avustralyada yapılan bir çalışmanın içimizi ferahlatan sonuçları dün yayınlandı. Çok sevinçliyiz.

COVİD-19 geçiren hastalar, 1-2 ay içerisinde koruyucu antikorlarını yitirseler ve testlerde antikorlar bulunamasa da , bu kişilerde HASTALIĞI YOK EDİCİ bağışıklığın devam ettiği ilk defa ispatlandı. ÇOK ÖNEMLİ Nasıl mı ? Enfeksiyon geçirenlerde MEMORY B HÜCRELERİ ( virusu spesifik olarak hatırlayan ) oluşuyor ve kişi yeniden virusle karşılaşınca bu hücreler kişinin vücudunda azalmış ve koruyucu etkisini kaybeden koruyucu askerleri (antikorları) yeniden hızla üretiyor.

İşte bu yüzden bir kez HASTALIK geçiren KİŞİ en az 8 ay virüsten korunabiliyor. (istisnalar var) .Daha önce 1-2 ayda antikorlar kayboluyor ve tekrar hastalanma olabilir bilgisi mecvuttu.

NEDEN ÇOK ÖNEMLİ

1.BU bilginin ispatlanmasından dolayı da , yapılacak aşıların tahmin edilenden çok daha uzun süre (1- 1.5 seneden bahsediliyor), kişileri koruyabileği müjdesini vermeye çok yakın bilim dünyası Etkinlik ve koruyuculuk süresi konusunda aşıların üzerindeki kara bulutlar dağılıyor.

Aşılarla beraber , şu sıralar son faz çalışmaları yapılan ve virusu 24 saatte tedavi edebilecek anti-viral ilaçlar 1-2 aya kadar, izin için sırada bekliyor.

2. Covid-19 geçirmiş kişilerin tekrar aşılanması 6-8 ay geciktirebilecetir. Bu da aşı sayısının yetersiz olduğu bu dönemde sağlık sistemini rahatlatacak ve daha fazla kişinin aşılanmasını sağlayacaktır. Amerikada John Hopkins’te yapılan çok yeni çalışmada 140 milyon insanın halen hastalık geçirmiş olduğunu ve bu insanların aşılanmasının geciktirebileceği öngörülmüştür.(Her saptanan 1 hastayı 7.7 hasta ile çarpıyorlar. (toplam gerçek hasta sayısı) 3. Dünya sağlık örgütünde kabul görürse , aşılanmış veya doğal bağışıklanmış kişilerin seyahatları ve kalabalık toplantılara girişler ‘’İMMUN PASAPORT’’ (bağışıklığın olduğunu gösterir belge) göstererek kolaylaşacaktır.