Dolar/TL’de hızlı yükseliş

Dolar/TL, saat 14.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 17,9273’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,9 artışla 18,2479’dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda 0,4 düşüşle 106,81 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise 0,5 artışla 1,0165’tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

ABD’de artan resesyon endişelerinin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu durumun dolar talebinin güçlü kalmasında etkili olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5’in destek, 108’in direnç konumuna geldiğini ifade etti.