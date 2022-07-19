Dolar/TL bu senenin en yüksek seviyesinde

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 17,4623’ten tamamladı.

Dolar endeksindeki düşüşe rağmen yükselişine devam eden dolar/TL, saat 13.20 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,5778’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Evro/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 18,0281’den, sterlin/TL yüzde 1 primle 21,1334’ten satılıyor.

Analistler, ABD’de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5’in destek, 108,5’in direnç konumuna geldiğini kaydetti.