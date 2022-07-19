Akpınar, Teknecik’in yarattığı çevre kirliliği konusunda seferberlik çağrısı yaptı

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Teknecik Santralı’ndan salınan gaz sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliğinin çözümü konusunda toplumsal seferberlik çağrısı yaptı.

Akpınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi:

“Sanırım artık toplumsal bir seferberlik başlatma zamanı gelmiştir! Daha fazla geç kalmamalıyız.

Özel ve kamu çalışanlarımız dahil tüm sektörler maaşlarımızın ve gelirlerimizin %1’ini eş zamanlı Teknecik Santral filtresi için ayırmaya başlamalıyız. Daha fazla geç kalmadan bu yönde ileri adımları atmalı artık geleceğimize yön verecek inisiyatifi ortaya koymalıyız. Yapabileceğimize olan inancım tamdır. Kanser ve benzeri ağır seyreden hastalıklardan her gün ölüyoruz…”

Böylesi güzel coğrafyada her gün zehirlendiklerini kaydeden Akpınar, geçmiş hükümetlerin bugüne kadar yapabildikleri ve yapamadıklarının ortada olduğunu belirtti.

Akpınar, “Biz kendi inisiyatifimizle yapabiliriz. Allah aşkına birilerinden bir şey beklemenin çok daha ötesinde acil atılması gereken kararlarda birlik olmalıyız.” dedi.

Akpınar, hükümete, tüm milletvekillerine ,örgütlere, kurumlara, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, otellere, sektörel paydaşlara ve halka çağrı yaparak, “Gelin birlikte oluşturacağımız kaynak akışı ile ilgili sorumlu olan bakanlığımızla bu konuyu köklü olarak çözelim. İlk önce emniyetimizi alalım sonra enerji sorunumuzu çözelim” mesajı verdi.